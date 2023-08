Respinti al ristorante perché vegani: “Andate da un’altra parte”

Modena, 8 agosto 2023 – Respinti al ristorante perché vegani. E’ la disavventura capitata a Giulia Piscopiello, 21enne influencer modenese di origine pugliese, con quasi 20mila follower su Instagram e oltre 24mila su TikTok, e ad altri suoi sette amici durante le vacanze in Salento a fine luglio. La giovane content creator, seguitissima sui social per i suoi consigli su ‘Cucina Veg e Lifestyle’ e per le sue “ricette colorate e vegetali con un pizzico di magia”, si è vista negare la prenotazione da un ristorante pugliese: “Siete vegani? Andate da un’altra parte”.

L’influencer modenese, che studia nutrizione all’università, ha denunciato e documentato tutta la vicenda in un reel su Instagram che ha ottenuto 181mila visualizzazioni. Con tanto di registrazione della telefonata al ristorante salentino in questione.

“Ma cosa mangiano otto vegani in Puglia – si chiede Giulia Piscopiello all’inizio della narrazione -? Qui la tradizione propone tantissimi piatti, naturalmente vegetali, ma con alcuni ristoratori che abbiamo chiamato al telefono è andata più meno così”. E subito dopo scatta la telefonata, con prenotazione per otto fissata alle 21.30.

"Siamo tutti e otto vegani”, spiega Giulia al cellulare. “Ah oddio oddio, aspetta un attimo, perché di vegano non abbiamo niente – replicano dal ristorante -, mi dispiace, cerca qualcuno altro”. “Ma ho visto il vostro menù sul sito, avete piatti già vegani pugliesi, tipo le orecchiette fave e cicorie”, ribatte Giulia. “Andate da un’altra parte, perché qua vegani non ne accettiamo”, ribadiscono inflessibili dall’altra parte della cornetta.

“Tutto questo solo per pregiudizio, poiché sul menù le opzioni naturalmente vegane c’erano”, si rammarica la giovane. “Per fortuna – continua l’influencer – ci sono stati altri posti (come quello in cui effettivamente è finita a mangiare la comitiva, ndr) che, pur non essendo apertamente vegan friendly, anzi avevano tantissimi piatti di carne e pesce, sono stati super disponibili e ci hanno fatto sentire accolti, con quello che potevano proporci”.

“Antipasto con tante verdurine tipiche, patate, fiori di zucca fritti, bruschette, pasta con ceci, cavoli, cannella, chiodi di garofano; poi come secondo il mio piatto preferito al mondo: purè di fave con cicoria selvatica e crostini di pane. Perché perdere otto clienti escludendoli a priori quando le opzioni vegane in realtà si hanno?”, conclude piccata la giovane.