Respiramo aria pulita: "Ritorno ai cassonetti"

L’esordio, non a caso, è al Parco XXII Aprile, prima periferia della città, luogo da troppo tempo alla ricerca di un nuovo inizio con meno spaccio e più riqualificazione sociale. Comincia da qui l’avventura elettorale della lista civica ‘Respiriamo Aria Pulita’ guidata dal candidato sindaco Chiara Costetti, settimo nome in corsa per il dopo-Muzzarelli. Nessun apparentamento con destra o sinistra e nessuna indicazione di voto in caso di ballottaggio, sono le premesse alla base della squadra di 23 nomi presentata ieri. La lista è la naturale evoluzione politica del comitato nato nel quartiere Madonnina, che da oltre sette anni dà battaglia su temi come ambiente, rigenerazione urbana, scuola e mobilità, a partire dal braccio di ferro (con Comune e proprietà) che ha portato due anni fa alla chiusura delle Fonderie Cooperative. Oltre ai membri storici del gruppo, ‘Respiriamo Aria Pulita’ ha arricchito le sue fila con candidati provenienti da altri quartieri cittadini, esponenti di un impegno civico che parte dal basso. "Questa avventura elettorale nasce nel segno di quella concretezza, che ha caratterizzato tutte le mobilitazioni del comitato negli ultimi anni – spiega Costetti :. I temi che portiamo e porteremo all’attenzione dei cittadini saranno affrontati con lo stesso metodo e la stessa attenzione messa in campo con le Fonderie. Non è nel mio e nostro dna lanciare proclami elettorali per poi lasciarli morire il giorno dopo il voto". E i punti caldi su cui insisterà ‘Respiriamo Aria Pulita’ sono svariati: "Lavoreremo sulle periferie e la loro valorizzazione, non a caso siamo partiti dal parco XXII Aprile. Altro tema a noi caro è quello dei quartieri, che dovranno diventare sempre più culla di iniziative e aggregazione, per ritrovare il senso di comunità perduto". Costetti mette poi l’accento su altre azioni, al centro di alcune battaglie storiche del comitato: "E’ necessario puntare sulla mobilità dolce e la messa in sicurezza delle connessioni tra centro e periferia, in particolare le aree intorno a scuole e parchi. Sulla qualità dell’aria non abbasseremo la guardia, così come ci batteremo sulla questione rifiuti, per il ritorno ai cassonetti di plastica e carta e una rimodulazione del porta a porta".

Vincenzo Malara