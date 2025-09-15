Responsabile finanziario infedele . Intasca un milione e mezzo di euro e fugge a Malta: condannato

Sapeva di godere della fiducia indiscussa dei soci: per questo, in qualità di responsabile finanziario, sarebbe riuscito ad intascarsi tra il 2018 e il 2019 circa un milione e mezzo di euro per poi sparire a Malta, dove avrebbe anche reivestito tutto in fondi. E’ stato condannato a due anni e tre mesi di carcere un 48enne di Formigine, ex direttore di banca assunto in quegli anni da una nota società meccanica del distretto ceramico e al quale era stata data procura a gestire la parte finanziaria della società in questione e dei rispettivi soci.

L’uomo era accusato di truffa e appropriazione indebita perchè – secondo la tesi accusatoria – dopo aver carpito la fiducia delle persone offese, ovvero il legale rappresentante della società e del consulente finanziario, promettendo investimenti remunerativi e facendosi rilasciare delega per operare sui loro conti correnti, si sarebbe appropriato dell’ingente somma, diponendo bonifici a favore della società maltese a lui riconducibile.

I reati sono aggravati dall’aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità e con abuso della prestazione d’opera. Caduta invece l’accusa di autoriciclaggio. La difesa dell’uomo ha già preannunciato appello. Alla lettura della sentenza, nei giorni scorsi, erano presenti l’anziano rappresentante della società e diversi soci ai quali l’uomo – secondo le indagini – avrebbe portato via appunto i risparmi di una vita trasferendoli sui conti della società costituita a Malta per poi reinvestirli in immobili. In base a quanto trapelato, Malta non avrebbe mai risposto alla richiesta di rogatoria ma gli accertamenti sono andati avanti. Le indagini della guardia di finanza erano scattate infatti nel 2019, dopo che il legale rappresentante si era recato dai carabinieri, a Maranello, per sporgere denuncia nei confronti del responsabile ‘infedele’.

L’anno successivo il Gip aveva poi emesso decreto di sequestro preventivo nei confronti dell’imputato per poi arrivare alla richiesta di rinvio a giudizio. All’esito del processo il presunto truffatore è stato condannato.