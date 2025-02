Responsabilità sociale di impresa: "Educazione civica in classe con esperti di sostenibilità"

’A scuola di educazione civica’: l’associazione per la Responsabilità Sociale di Impresa, in concerto con istituzioni e istituti scolastici del territorio, coinvolge per la prima volta le classi 1°B, 1°D e 2°D delle scuole medie ‘Fabriani’ di Spilamberto. "Gli studenti parteciperanno a quattro lezioni tenute da esperti sui temi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica – relatore Claudio Testi, referente del progetto di educazione civica –, cyberbullismo, dipendenze da gioco e social media e sui goal dell’agenda 2030", spiega la presidente dell’associazione per la Responsabilità Sociale di Impresa, Elena Salda.

"Il quarto punto dell’Agenda 2030 – continua –riguarda proprio i concetti di educazione civica e sostenibilità. Proprio sulla sostenibilità vertono gran parte dei programmi rivolti ai ragazzi". Sempre l’Associazione quest’anno presenta il ’Quaderno di Educazione Civica’ scritto a quattro mani da Claudio Testi e da Pier Paolo Cairo, funzionario project manager dell’ufficio scolastico Emilia-Romagna.

"Il libro racconta i goal raggiunti e i metodi utilizzati dall’associazione per divulgare fra i giovani la cultura della sostenibilità, documentando le esperienze già iniziate che hanno coinvolto studenti del ‘Volta’ di Sassuolo, delle ‘A.Pio’ di Carpi e del ’Corni’ di Modena" chiosa Claudio Testi.

I quaderni saranno distribuiti agli studenti e saranno scaricabili in formato digitale su Amazon e sul sito associazioneperlarsi.it. "Ad oggi le ore di Educazione Civica per le scuole sono 33 all’anno – spiega Cairo – ma per noi l’educazione civica è un filo conduttore interdisciplinare, che coinvolge tutta l’esperienza formativa di un giovane. Non si tratta solo di educazione, ma della capacità di sviluppare un senso critico, di porsi domande e sviluppare la capacità di discutere col prossimo: saperlo rispettare, ascoltare, e a propria volta saper argomentare".

"In questo l’esperienza e l’approccio delle aziende dell’Associazione per la Responsabilità Sociale di Impresa è stata un punto di svolta. Come associazione di imprenditori - conclude Elena Salda - ci teniamo a vedere risultanti concreti, tangibili. Con la stessa ottica ci siamo approcciati ai ragazzi, lasciando loro libertà di discussione, confronto e offrendo risultati tangibili". Un esempio concreto si trova all’Istituto Volta di Sassuolo dove, racconta la prof Valeria Storari: "I ragazzi stessi alla fine del percorso hanno proposto di dare una nuova ‘’immagine green’’ al parco della scuola. Progetto realizzato di concerto con le Istituzioni e la Fondazione, e che ora è seguito dagli studenti stessi che si organizzano per curarlo e ne autofinanziano la manutenzione".