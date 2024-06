Resta chiusa in casa da sola al sesto piano: arrivano i pompieri

Paura venerdì sera in una palazzina situata nella zona Nord della città.

Una bambina, infatti, si è inavvertitamente chiusa in casa da sola, al sesto piano dell’edificio ed essendo rotta la serratura della porta blindata, non risultava possibile per i genitori rientrare in casa.

Al contempo la piccola non riusciva ad aprire la porta, essendo appunto danneggiata.

La piccola, spaventata, ha iniziato a piangere e familiari e condomini hanno subito dato l’allarme e avvisato i pompieri, intervenuti sul posto in poco tempo con l’autogru.

L’allarme è scattato poco prima delle 20 di venerdì sera. Due pompieri hanno raggiunto con la gru il piano interessato, ovvero il sesto e sono quindi entrati nell’appartamento passando da una delle finestre che affacciava sulla pubblica via.

La bimba, allarmata, è stata subito tranquillizzata dai due operatori e riaffidata alle cure dei genitori.

Plauso da parte dei condomini della palazzina per il celere intervento dei pompieri che, in poco tempo, sono riusciti a risolvere la situazione tranquillizzando la bambina che, comprensibilmente, trovandosi sola in casa si era allarmata.