Resta in carcere dopo l’aggressione al Ps

Ha iniziato a dare in escandescenza sabato sera e ha continuato ininterrottamente anche ieri mattina, in tribunale, quando è stato condotto davanti al giudice. E’ stato convalidato l’arresto e disposto il carcere per il 23enne originario del Gambia, richiedente asilo che sabato, nel tardo pomeriggio ha aggredito una paziente, una operatrice socio sanitaria, una infermiera ed una guardia nel triage del Policlinico. Ieri gli agenti della volante, che sabato hanno arrestato lo straniero hanno faticato non poco per riuscire a ‘gestire’ l’imputato, che sarà ora monitorato e sottoposto ad un programma di osservazione per monitorare le condizioni psichiche. Tutto è avvenuto sabato poco prima delle 20, quando il giovane è stato condotto al pronto soccorso del Policlinico da un’ambulanza per essere visitato. Qui lo straniero ha dato improvvisamente in escandescenza, minacciando e aggredendo i presenti tanto che due dei quattro feriti hanno riportato lesioni per 21 giorni di prognosi. Il giovane ha cercato lo scontro fisico anche con gli agenti intervenuti, che sono però riusciti con grande professionalità a calmarlo. Su quanto accaduto interviene anche il segretario generale provinciale Siulp Roberto Butelli, che sottolinea come sia giusto che l’opinione pubblica sappia che individui come quello di cui si parla, il quale parrebbe avere problemi psichiatrici, oltre ad essere pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, andrebbe ricoverato in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) per le cure del caso, "che però – guarda caso – sono insufficienti per tutti i soggetti con questa infermità che circolano nel paese. Sono solo 29 le residenze di quel tipo – nessuna a Modena - e possono ospitare circa 600 persone per tutta Italia, per cui sono sempre al limite ricettivo".