Resta incastrato con la gamba nel macchinario: dipendente di un’azienda agricola in terapia intensiva

Sono molto gravi le condizioni di un uomo di 62 anni vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto ieri mattina presso un’azienda agricola in via Guidalina a Gavello di Mirandola.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11,30.

Da quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto insieme al 118, l’uomo, un dipendente dell’azienda, stava posando dei teli di plastica all’interno delle serre; un’operazione che richiede l’utilizzo di un macchinario trainato dal trattore. Per cause in corso di accertamento, il 62enne è rimasto incastrato nell’attrezzo agricolo con una gamba, riportando ferite molto gravi.

Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi del 118 che hanno trasportato il sessantaduenne all’ospedale Maggiore di Bologna. Si trova ora in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Bologna.

Emanuela Zanasi