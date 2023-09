Resta incastrato sotto il macchinario: salvo

Infortunio sul lavoro ieri mattina all’interno del reparto ‘Raccolta e Trasporto Rifiuti’ di Aimag nella sede in via Watt a Carpi. Poco dopo le 11, un meccanico di 59 anni, O.B., di una ditta di Castelnuovo Rangone che si occupa della riparazione di alcune macchine della municipalizzata, è rimasto parzialmente schiacciato da una spazzatrice sotto la quale stava lavorando. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo, che si trovava sollevato su una piattaforma, è in parte scivolato, probabilmente per una ruota fuori asse, cadendo sull’uomo, provocandogli uno schiacciamento al ventre. Immediato l’intervento di Vigili del Fuoco, per le operazioni di sollevamento e liberazione dell’uomo, 118 e carabinieri. Il meccanico, che è sempre rimasto vigile, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, ma non sarebbe in pericolo di vita. "Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà al lavoratore vittima dell’infortunio – afferma Iobstraibizer, responsabile dell’Area ‘Raccolta e Trasporto Rifiuti’ di Aimag –. Stasera alle 18 (ieri per chi legge, ndr) ci ha telefonato lui stesso dall’ospedale per farci avere sue notizie e questo ci ha tranquillizzati. Per fortuna è stato schiacciato solo in parte e gli organi non paiono compromessi. Lavora per una ditta esterna con la quale collaboriamo da anni; è un operaio molto esperto, uno ‘storico’, e l’operazione che stava eseguendo era di usuale manutenzione. Sarà la medicina del lavoro, giunta sul posto, a stabilire la dinamica di quello che è successo". L’infortunio segue di un solo giorno quello che si è verificato a Finale Emilia, nell’azienda di ceramica Atlas Concorde, dove un operaio di 59 anni è stato colpito alla testa da una trave perdendo conoscenza. L’uomo resta ricoverato in gravi condizioni. Sul punto intervengono i sindacati: "Dopo tutti questi episodi – affermano Fabio Digiuseppe segretario Filctem Cgil, Massimo Muratori segretario Femca Cisl e Fulvio Bonvicini segretario Uiltec Uil – gli appelli alla prevenzione e alla formazione non sono più sufficienti. Servono azioni normative più incisive e una campagna di controlli straordinaria".

Maria Silvia Cabri