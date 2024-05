"Restare alla guida del Comune e mandare un emiliano in Europa"

Parte per vincere, Fratelli d’Italia, la cui lista è stata presentata ieri a Sassuolo. "Siamo di fronte a due sfide storiche. La prima – ha detto Luca Caselli, presidente del consiglio comunale uscente – è confermare per la prima volta un sindaco e una Giunta di centrodestra in città, la seconda è far eleggere in Europa un esponente della destra emiliana come Stefano Cavedagna". La lista, ha aggiunto Caselli, "ha le qualità e le competenze per ottenere entrambi i risultati". Sceglie una metafora sportiva, invece, il capolista Luca Cuoghi, consigliere regionale, e dice che "se fosse una squadra di calcio, sarebbe la più blasonata del campionato che andiamo a giocare a giugno: un consigliere regionale, un ex sindaco, un vicesindaco, 5 assessori e 8 consiglieri comunali cui si aggiungono professionalità che per la prima volta si affacciano alla politica. Fratelli d’Italia sa che avrà un ruolo determinante nel prossimo consiglio comunale e vuole una proposta ampia per aggiungere forza alle proprie idee ed al programma del centrodestra". Oltre a Cuoghi e Caselli in lista l’attuale vicesindaco Alessandro Lucenti e poi Giuliano Zanni, Anna Maria Anselmi, Simone Camuncoli, Roberta Camurati, Federica Carnuccio, Claudio Casolari, Claudio Raffaele De Carlini, Ivano Giacobazzi, Stefania Giavelli, Mauro Guandalini, Sara Macchioni, Carlalberto Marchi, Francesco Marino, Monica Moretti, Angela Ottani, Ettore Roteglia, Biagio Antonio Santomauro, Alberto Spinato, Benedetto Terenzio, Alessandra Viglino, Paolo Vincenzi.