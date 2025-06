Restaurato il Cristo in legno: "Simbolo prezioso"

È stato inaugurato sabato mattina a S.Annapelago il Cristo in legno meticolosamente restaurato e riposizionato nel tradizionale luogo presso il rifugio Poggio Scorzatello, all’arrivo della omonima seggiovia. Il parroco don Paolo Boschini ha celebrato una Messa e benedetto la rinnovata Croce ‘simbolo di vita che pulsa nelle vene di S.Anna e dei Santannesi --ha detto- stimolo per altre iniziative da realizzare concordemente uniti’.

Promotore dell’iniziativa Federico Tognarelli: "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito in vario modo all’iniziativa, in particolare Giuseppe Manfredini per l‘ottimo restauro. Dopo molti anni di abbandono, durante i quali la statua era stata smontata, questo simbolo importante del luogo è tornata a splendere e a svolgere il suo ruolo di punto di riferimento spirituale e culturale. Donato molti anni fa, il Cristo rappresenta non solo un’opera d’arte, ma anche un legame profondo con la storia e l’identità del luogo. Questa cerimonia – conclude Federico – rappresenta un momento di grande importanza per la comunità locale, poiché il restauro della Croce non solo preserva un pezzo significativo del nostro patrimonio culturale, ma rafforza anche il legame spirituale e storico della comunità con questo simbolo".

g.p.