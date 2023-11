Restauratore serramenti

Il Centro Impiego Carpi informa che il Centro Svernic e Restauro Serr. Carpi di Carletti e C. snc ricerca un aiutante operaioa serramenti per occuparsi del restauro di serramenti in legno, della stuccatura e carteggiatura degli stessi. Richiesta patente B e disponibilità tempo pieno. Sede di lavoro Carpi. Le domande entro il 13112023 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe