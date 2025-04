Restauro del campanile di Rovereto. Intervento a 13 anni dal sisma

È in avvio l’intervento di restauro del campanile della chiesa parrocchiale di Santa Caterina d’Alessandria di Rovereto. Ad affermarlo è l’architetto Sandra Losi, direttore dell’Ufficio Patrimonio Immobiliare della Diocesi di Carpi. Il campanile, come la chiesa madre, sono stati entrambi fortemente danneggiata dal sisma del 2012.

"Contestualmente - afferma l’architetto Losi - si stanno svolgendo i lavori per una ulteriore messa in sicurezza della chiesa parrocchiale; l’ intervento, finanziato dalla Regione, è necessario per rinnovare la puntellatura dell’abside e per accedere in sicurezza alla chiesa ed eseguire i rilievi di dettaglio propedeutici all’elaborazione del progetto di restauro e miglioramento sismico dell’edificio".

Per tracciare un aggiornamento sull’iter di ricostruzione post sisma della chiesa e del campanile, è in fase di programmazione da parte dell’Ufficio Patrimonio Diocesano un incontro pubblico con la parrocchia e la cittadinanza a Rovereto. L’impresa esecutrice che si è aggiudicata entrambi i lavori è la ditta Marmiroli srl di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia).

È in fase di conclusione anche un altro intervento di messa in sicurezza, che riguarda la chiesa parrocchiale di San Possidonio. Queste ulteriori opere, finalizzate a controllare e rinnovare, ove necessario, la tenuta delle opere di puntellamento e degli altri approntamenti realizzati subito dopo il sisma, hanno consentito di rimuovere in sicurezza i mattoni crollati del campanile e ancora presenti nella sacrestia; eseguire una bonifica dal guano volatili che si erano introdotti nel manufatto; liberare alcuni accessi interni ancora ostruiti dai crolli; e infine consentire di eseguire i rilievi di dettaglio propedeutici all’elaborazione del progetto esecutivo di restauro e miglioramento sismico dell’edificio, la cui consegna è prevista in autunno.

Si presume che i lavori di riparazione e restauro della chiesa potranno essere avviati a primavera del prossimo anno, una volta completato l’iter di approvazione progettuale e svolta la gara di affidamento lavori. L’impresa esecutrice cui sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza è la ditta Mulinari Costruzioni Generali Srl di Bagnacavallo (Ravenna). Anche per la chiesa parrocchiale di Mortizzuolo (frazione di Mirandola) sono in avvio consistenti interventi di messa in sicurezza e bonifica simili a quelli di San Possidonio finalizzati al rilievo dettagliato del monumento per poter elaborare il progetto preliminare di riparazione e restauro.