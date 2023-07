Restauro Palazzo Solmi Ecco come cambia la circolazione

Fino a giovedì 20 luglio sono previsti restringimenti e interruzioni alla viabilità in via Emilia centro, nel tratto tra via Badia e via Carteria, per consentire la movimentazione di carichi e lavorazioni con piattaforma elevatrice presso il cantiere di completamento della riqualificazione e del restauro di un’area di Palazzo Solmi.

Durante i lavori sarà tolta la tensione ai filobus e potranno essere deviati gli autobus 7 e 11N su percorsi alternativi (per informazioni https:www.setaweb.it), mentre il transito pedonale sarà sempre garantito sul marciapiede al lato opposto a Palazzo Solmi.

Nella giornata di giovedì 20 luglio sarà necessario sospendere completamente la circolazione stradale in via Emilia dalle 7.30 alle 18: dalle 7.30 alle 13 sarà chiuso il tratto tra i civici 271 e 281, compresi tra via Carteria e via Ganaceto (dalle 13.30 sarà occupata la sola parte di sede stradale e di marciapiede compresa tra i numeri civici 273 e 279); dalle 13.30 alle 18 sarà chiuso il tratto tra i numeri 251 e 265 compresi tra via Ganaceto e via Badia.

Durante le lavorazioni, l’accesso alle attività commerciali sarà limitato e comunque presidiato dal personale preposto alla sicurezza. Anche nella giornata di oggi, qualora si rendesse necessario, verrà chiesta la disponibilità a interdire l’accesso alle attività nelle fasi più critiche delle operazioni.