"Resti il medico di emergenza". Appello dei cittadini di tre comuni

Grande preoccupazione a Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato per i servizi sanitari di emergenza-urgenza che presto potrebbero restare senza il fondamentale ausilio del medico del 118 presso la locale Casa della Comunità. Già nella settimana in corso è stata notata questa assenza, che da temporanea si tema possa presto divenire definitiva. Da alcune fonti si apprende infatti che l’azienda Usl non ha ancora rinnovato i contratti ai medici disponibili ad effettuare il servizio 118 nell’alto Frignano. "Sinora nulla è trapelato ufficialmente – dicono cittadini di Pievepelago – ma vogliamo evidenziare le preoccupazioni di chi vive in una delle zone italiane più lontane dai presidi ospedalieri. Per tutti noi è inimmaginabile un servizio di emergenza-urgenza, apprezzatissimo in questi anni, che veda intervenire ambulanza ed infermiere ma non il medico. E se poi il medico dovesse arrivare da Pavullo (come dicono ipotesi del settore), vi sarebbero rischi per l’incolumità e la vita delle persone, ad esempio in caso di attacchi cardiaci".

Una situazione che riguarda anche i vicini comuni di Fanano, Sestola e Montecreto, coi sindaci della zona che aspettano proposte ufficiali dall’azienda Usl sulla riorganizzazione dei servizi sanitari in montagna. "Di certo – è un parere condiviso da chi vive ed opera in zona – la soluzione di intervento di urgenza di ambulanza ed infermiere, pur formato e specializzato, non può bastare nella totalità dei casi. Una cosa è un medico che deve intervenire in una zona di pianura, una cosa è quella montana con distanze maggiori e condizioni di viabilità spesso precarie. Quindi occorre un medico di stanza nella zona, al massimo nel distretto dei sei comuni da Fanano a Fiumalbo".

