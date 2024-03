"Restituire centralità al Consiglio comunale"

"Riteniamo che ridare centralità al Consiglio comunale sia il primo passo per riavvicinare i cittadini alla politica", è la considerazione di Modena volta Pagina, Unione popolare e Possibile a commento dell’appello al dialogo al futuro sindaco del segretario della Cgil Daniele Dieci. Modena volta pagina, Up e Possibile (di cui fanno parte tra gli altri Andrea De Pietri e Claudio Tonelli) annunceranno domani il loro candidato sindaco. Nel frattempo attaccano le candidature in Consiglio di centrosinistra e centrodestra definendole "strumentali". Perché l’onorevole Daniela Dondi, per esempio, prende in giro il Consiglio comunale che rappresenta tutti noi cittadini? La parlamentare, infatti, s’è candidata come capolista della destra ma sa benissimo che, se eletta, la sua presenza sarà saltuaria per il concomitante impegno parlamentare. Perché fingere di non saperlo? Ci si rende conto che questo avvilisce il ruolo del Consiglio e spinge alla disaffezione al voto? La disaffezione al voto è causata anche del continuo deterioramento delle funzioni dei luoghi di discussione della democrazia elettiva. Consigli comunali ridotti ormai a ratifica delle azioni della giunta. La nostra città purtroppo non fa eccezione. La notizia dell’onorevole Dondi capolista per sostenere il debole candidato sindaco, Luca Negrini, mostra come ormai si consideri l’assemblea consiliare come un orpello coreografico. Se questo accade a destra, nel campo opposto vediamo candidature finalizzate a sfruttare le preferenze ottenute per rivendicare un ruolo in una futura giunta (o lista regionale dell’anno prossimo). Questo teatrino strumentale ed offensivo deve finire".