Restyling allo Storchi, su il sipario. Platea rifatta, migliore acustica e una nuova videosorveglianza

Con l’avvio della nuova stagione, alla metà di ottobre, potremo entrare in un teatro Storchi... totalmente rinnovato, con poltroncine in velluto color rosso bordeaux, più spazio tra le file, una maggiore disponibilità di posti per gli spettatori disabili e altre nuove dotazioni, anche per la diffusione sonora. Si stanno completando infatti gli interventi di riqualificazione della sala, a cura del Comune. E in parallelo, sempre in questi giorni è stato annunciato che anche il teatro Comunale sarà interessato da ulteriori interventi di efficientamento energetico e innovazione tecnologica.

Gli assessori Giulio Guerzoni (lavori pubblici) e Andrea Bortolamasi (cultura) hanno preso parte a un sopralluogo al teatro Storchi, insieme a Giuliano Barbolini e Valter Malosti, presidente e direttore di Emilia Romagna Teatro, e a Simona Patti, responsabile dei teatri modenesi di Ert. Iniziati a luglio, i lavori allo Storchi (del valore di 626mila euro e approvati dalla Soprintendenza) sono finanziati all’80 per cento dalla Regione e per il 20 per cento dal Comune. Le vecchie poltroncine sono state smontate durante l’estate (non verranno indirizzate alla discarica, ma saranno recuperate per progetti a carattere sociale) e si è effettuato il trattamento del pavimento in legno di platea, palco, balconate e barcacce. Nei prossimi giorni saranno installate le nuove poltroncine in legno e ricoperte in velluto, maggiormente distanziate fra loro per migliorare il comfort della seduta: la nuova disposizione prevede corridoi laterali e non più nella zona centrale, migliorando visibilità e acustica. In platea e balconata si conteranno 44 posti in meno che verranno parzialmente recuperati nei palchetti, dove saranno collocati sgabelli da teatro alti e imbottiti, con posti numerati (come già al Comunale). Grazie a poltrone singole smontabili lungo i corridoi laterali, per i disabili in sedia a rotelle si potranno ricavare fino a 34 posti. Si sta realizzando anche un nuovo sistema di videosorveglianza e antintrusione per la protezione di tutti gli accessi e controllo a distanza. In più è stato miglorato il sistema di diffusione sonora con nuove soluzioni tecnologiche: le poltroncine interamente in velluto – viene fatto notare – consentiranno un coefficiente di assorbimento acustico più alto.

E si prefigurano nuovi lavori anche per il teatro Comunale. Ai primi di settembre la Giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento che prevede (per ridurre il consumo energetico) la sostituzione degli infissi interni ed esterni degradati e inefficienti, soprattutto nell’area dei camerini ma anche nei piani dei diversi ordini di palchi e nella zona uffici, dove verranno reinseriti gli scuri rimossi anni fa. Verranno anche sostituiti i proiettori di scena alogeni con proiettori a led. Saranno anche sostituite e integrate le strumentazioni per la distribuzione dei segnali video in digitale, così da favorire anche lo streaming, e si adotteranno nuovi mixer audio. Il progetto ha un valore di 640mila euro: il Comune partecipa a un bando regionale, che può erogare al massimo 500mila euro, e si impegna a un cofinanziamento di 140mila euro. I precedenti progetti, già realizzati al teatro Comunale (uno nel 2018, con finanziamento regionale, l’altro nel 2022 grazie al Pnrr), hanno permesso anche di rifare la graticcia e di sostituire i corpi illuminanti della sala e degli uffici con luci a led.