Rete fognaria, partono i lavori di rinnovo

Inizieranno lunedì prossimo a Castelfranco Emilia, in un tratto di via Buco e in via Infernetto, i lavori di rinnovo della rete fognaria, programmati dal gruppo Hera in accordo con l’amministrazione comunale. A confermarlo è stata la stessa multiutility, che spiega in una nota: "L’intervento, che durerà indicativamente tre mesi, prevede la posa di una nuova condotta lunga circa un chilometro, che andrà a sostituire un tratto di tubazione ormai obsoleto, garantendo l’ottimale collettamento delle acque reflue. L’importante cantiere, per un investimento di 200mila euro, si inserisce all’interno del più ampio programma di manutenzione straordinaria e rinnovo del sistema fognario di Castelfranco, con l’obiettivo di rendere la rete gestita dalla multiutility sempre più resiliente e garantire sicurezza e qualità di un servizio. Durante l’esecuzione dei lavori a cura dei tecnici Hera il traffico subirà delle variazioni, ma sarà garantito il passaggio ai mezzi di soccorso. Si ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione".

m.ped.