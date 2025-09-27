Rete idrica, aprono cantieri di Hera

Da lunedì, HeracquaModena (società del gruppo Hera) ha annunciato l’avvio di importanti cantieri nei territori di Vignola, Castelnuovo e Spilamberto. Nello specifico, a Vignola è previsto un intervento di rinnovo della rete idrica nelle vie Caravaggio, Maremagna, Cellini, Begarelli e Giotto. È prevista la posa di una nuova condotta di 11 centimetri di diametro per una lunghezza di oltre un chilometro. Per permettere l’esecuzione dei lavori, che avranno la durata di circa tre mesi e comporteranno un investimento di circa 150mila euro, sarà necessario operare variazioni alla viabilità. Saranno anche possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio. In caso di interruzioni prolungate, Hera specifica che i residenti saranno avvisati.

"L’intervento – spiegano dalla multiutility - s’inserisce in un più ampio programma di manutenzione straordinaria che ha lo scopo di migliorare la disponibilità delle risorse idriche gestite da HeracquaModena nel territorio vignolese".

Sempre da lunedì, a Castelnuovo è prevista la posa di una nuova condotta del diametro di 30 centimetri in via San Lorenzo e stradello Agazzotti Parmeggiani. Stesso intervento pure in via Fermi e via Medicine a Spilamberto. Anche in questo caso il cantiere rimarrà aperto circa tre mesi e il costo si aggira sui 150mila euro. Nel tratto interessato dal cantiere, sarà istituito un restringimento di carreggiata.

Come per il caso di Vignola, Hera avverte che potrebbero verificarsi brevi interruzioni della fornitura idrica alle diverse utenze; in caso di interruzioni prolungate, gli utenti saranno tempestivamente avvisati.

HeracquaModena ricorda infine che, in caso di urgenza, è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.888 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

