Rete idrica, lavori per 140mila euro

Hanno preso il via ieri a Castelvetro, in via Cavalliera, importanti lavori alla rete idrica della zona. A darne notizia è la società Hera, che spiega: "L’intervento, per un investimento di circa 140 mila euro, prevede la posa di una nuova condotta lunga 700 metri e con un diametro di 200 millimetri, oltre al rinnovo dei relativi allacciamenti. Il cantiere, che avrà una durata di circa 90 giorni, fa parte di un ampio programma di manutenzione straordinaria finalizzato a migliorare la disponibilità di acqua nel comune di Castelvetro". Per permettere l’esecuzione dei lavori il Comune di Castelvetro ha emesso apposita ordinanza con l’istituzione del divieto di transito provvisorio e temporaneo fino al 14 giugno nel tratto di via Cavalliera.