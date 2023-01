Rete idrica, piano da 20 milioni

Proseguiranno anche nel 2023 gli interventi da parte di Hera per il rinnovo e il potenziamento della rete idrica e del sistema fognario nel territorio comunale di Modena. In particolare, è già programmato il rinnovo delle reti acquedotto in via Luosi, insieme a valvole e allacciamenti, mentre continuano i lavori già iniziati nel 2022 per il trattamento ’natural based’ delle acque immesse nel cavo Cazzola dalla fognatura mista a servizio di Modena est (nell’ambito del progetto europeo “Grow Green”), il ripristino della rete di scolo del torrente Tiepido, l’adeguamento della fognatura nera nella zona della Fossalta.

Lo ha annunciato l’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi rispondendo all’interrogazione presentata da Enrica Manenti (Movimento 5 stelle) sugli investimenti di Hera per la riparazione e il rifacimento della rete acquedottistica modenese, sugli interventi del Comune per contenere i consumi e gli sprechi d’acqua e sui dividendi di Hera che spettano al Comune per l’anno 2022.

Come ha spiegato l’assessora Filippi, nel periodo 2020-2023 gli investimenti di Hera sul servizio idrico del Comune ammontano a circa 20 milioni di euro, su un totale di oltre 98 milioni destinati, nello stesso periodo, all’intero ambito territoriale ottimale di Modena-Ato4, con una spesa per abitante pari a 65,5 euro anno, contro una media nazionale di 46 euro per abitante all’anno, e la previsione di arrivare a 83 euro per abitante nel 2025.

La fitta infrastruttura acquedotto che serve l’area provinciale di Modena è costituita da 4.637 km di condotte e subisce perdite lineari annue.