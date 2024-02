"Reti ciclabili incomplete, potenziare il fondo"

Ripristinare, e se possibile aumentare, il finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane. È la principale richiesta che il Consiglio comunale rivolge al Governo, approvando l’ordine del giorno proposto da Andrea Giordani del Movimento 5 stelle.

Il documento era stato presentato a dicembre 2022 per rispondere alla prospettiva del Governo di azzerare il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane da 94 milioni, poi ridotto a 10 milioni nella legge di bilancio 2023. Risorse da destinare all’aumento del 20 per cento della quota modale di spostamenti in bicicletta e l’estensione delle infrastrutture ciclabili sino ad almeno 32 chilometri in tutti i Comuni capoluogo.

Menzionando un dossier realizzato anche da Legambiente, in cui emerge "un notevole gap" di ciclabilità tra le città italiane e quelle leader in Europa, e ricordando i numerosi pedoni e ciclisti coinvolti in incidenti stradali negli ultimi anni, il documento specifica che il Comune ha cercato di dare una risposta concreta a questi problemi. "La realizzazione di ciclabilità di emergenza, la Diagonale verde, i nuovi depositi protetti per bici, e poi ancora documenti strategici come il Pums, che prevede anche lo sviluppo di infrastrutture ciclabili e il potenziamento di zone 30, sono azioni che puntano a una mobilità efficiente, sicura e inclusiva". Ma raggiungere obiettivi così ambiziosi, ha puntualizzato Giordani, " richiede il concorso anche finanziario dello Stato.

Nel dibattito del M5s Barbara Moretti ha constatato che "la riduzione del Fondo a dieci milioni equivale, di fatto, al suo azzeramento". La stessa Elisa Rossini di Fratelli d’Italia ammette che "un taglio c’è stato, ma nonostante questo rimangono disponibili altri fondi per la mobilità ciclabile, con risorse nazionali non ancora spese: dunque occorre evitate di stanziare ulteriori denari".