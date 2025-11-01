Rettore, passaggio di consegne. Porro: "Sono stati 6 anni intensi. Lasciamo un ateneo forte"

A Unimore è iniziata l’era di Rita Cucchiara. Sarà lei a guidare l’ateneo per i prossimi sei anni. Ieri in una gremitissima aula magna del Centro servizi didattici di Medicina in tanti – anche i fondatori dell’allora facoltà di Ingegneria – hanno assistito alla cerimonia del passaggio di consegne tra Carlo Adolfo Porro e la prima rettrice donna in 850 anni di storia dell’Università. Si apre quindi un nuovo capitolo di una storia che sarà scritta da un vertice tutto al femminile, perché Cucchiara ha voluto accanto le sue prorettrici, Giovanna Galli del Dipartimento di Comunicazione ed Economia che avrà anche il ruolo di vicaria e la Cristina Iani del Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico che insegna anche lei a Reggio Emilia.

A fare da cornice alla cerimonia tantissimi docenti e personale dell’ateneo, studenti e tanti rappresentanti delle istituzioni, a partire dai sindaci di Modena Massimo Mezzetti e da quello di Reggio Emilia Marco Massari. Una standing ovation ha salutato il momento in cui Porro ha vestito della toga rettorale e imposto sul capo della Cucchiara il tocco rettorale, dopo averla insignita del collare con lo storico sigillo dell’ateneo raffigurante San Geminiamo. Nel suo intervento di saluto l’ormai ex rettore Porro ha ripercorso le tappe e le vicende che hanno segnato il suo mandato. "Sono stati 6 anni intensi – ha ricordato Porro – attraversati da sfide complesse (la pandemia da Covid-19 in primis) e da un forte impegno nel rafforzamento dell’Ateneo sul piano del personale e delle infrastrutture".

"Assumere la guida di un’istituzione storica come Unimore – ha detto Cucchiara – è un grande onore e motivo di profondo orgoglio. Servire un ateneo che da oltre otto secoli trasmette conoscenza e valori civili come democrazia, etica, pace e inclusione significa contribuire a costruire il futuro. Proprio in questo senso, il mio impegno sarà quello di innovare per tramandare, con una ricerca di impatto, cooperazioni internazionali e una didattica capace di attrarre nuove generazioni, accompagnandole attraverso modelli efficaci di orientamento, di tutoraggio e di ascolto, per ridurre gli abbandoni e favorire il conseguimento dei titoli. Credo nella collaborazione con le città, con il tessuto economico e sociale, nella forza della sinergia tra discipline e persone e in una organizzazione moderna, proattiva e nativamente digitali"

Alberto Greco