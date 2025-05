"Revocare la cittadinanza onoraria al Duce"

Tre anni fa il Consiglio comunale di Carpi ha bocciato la richiesta dell’allora sindaco Alberto Bellelli di revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini (conferita l’11 maggio 1924). Sedici i voti favorevoli alla richiesta del primo cittadino, ma ne servivano 17 affinché la proposta passasse. Ieri è stata depositata una nuova mozione per chiedere la revoca della cittadinanza al Duce: ma a firmarla non è il centrosinistra bensì Michele De Rosa, consigliere comunale di Forza Italia. Un gesto che ha sollevato subito le più svariate reazioni.

"Sono sinceramente stupito da tutto questo clamore che si è creato intorno a questa nostra iniziativa, come se il giudizio negativo su Mussolini fosse proprietà esclusiva di una sola parte politica - commenta il consigliere De Rosa -. Non dimentichiamoci che il partito che orgogliosamente rappresento in Consiglio comunale a Carpi è anch’esso figlio di una parte delle forze politiche democratiche che hanno combattuto il fascismo". Rimarca il consigliere di Forza Italia: "Vorrei che questo fosse un segnale a tutti i giovani come noi, che fanno politica: è il momento di cessare ogni contrapposizione e strumentalizzazione ideologica legata ad un passato che tutti conosciamo, perché fa parte della storia, e che non dobbiamo dimenticare, ma che deve essere definitivamente superato con una precisa finalità, quella che i confronti tra le varie forze politiche siano indirizzate al futuro. Per il resto – aggiunge - le altre motivazioni della mia richiesta sono riportate all’interno della mozione che ho depositato: Benito Mussolini è stato il Capo del regime fascista, responsabile della soppressione delle libertà civili, politiche e sociali, di assassini e di torture di matrice etnica e politica. Egli ha reso l’Italia triste protagonista della Seconda guerra mondiale con la Germania nazista. La sua figura confligge coi valori di uguaglianza, pace e democrazia che ispirano la nostra comunità. Per questo – continua de Rosa nella mozione - la cittadinanza onoraria di Carpi conferitagli rappresenta oggi motivo di offesa alla storia antifascista di Carpi e delle vittime della repressione nazifascista". Tre anni fa, quando la richiesta dell’allora primo cittadino non ha ottenuto la maggioranza qualificata, il commento di Bellelli è stato: "Rimango convinto che Mussolini non sia degno di essere cittadino onorario di questa città". Ora si tratta di vedere come voterà il Consiglio comunale, in tutte le sue componenti, a fronte della mozione presentata da un consigliere dell’opposizione.

Maria Silvia Cabri