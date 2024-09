Rianimazione cardiopolmonare. Simulatori donati alla Neonatologia

Modena, 29 agosto 2024 – L’associazione Pollicino e la Neonatologia del Policlinico hanno presentato i due nuovi ‘nati’ del reparto: si tratta di due manichini neonatali (o simulatori) di ultima generazione, ultrarealistici, che permetteranno agli operatori di esercitarsi sulle situazioni di emergenza in completa sicurezza.

I due simulatori, uno simile a un neonato ‘a termine’, nato al novo mese, e uno ‘prematuro’ sono stati donati dall’azienda XYZ Srl, realtà dell’automotive rappresentata da Antonio Marano e Francesco Santunione hanno un valore di 38 milaeuro. Il gesto di generosità è commentato dallo stesso Santunione come un "incoraggiamento e ringraziamento allo staff di Neonatologia e Ostetricia del Policlinico.

Si dà per scontato che nascere sia facile – ha continuato Santunione – quando non lo è per nulla e la preparazione e la professionalità dello staff fanno a volte la differenza".

Una differenza che viene fatta soprattutto nella formazione degli operatori, come sottolineano Claudio Vagnini, direttore generale dell’azienda ospedaliera e Alberto Berardi, direttore del reparto di Neonatologia: "Il reparto di Neonatologia è diventato un punto di riferimento locale e regionale: la professionalità degli operatori e le tecnologie a disposizione hanno consentito di ridurre il numero di parti a rischio o prematuri e il ridurre le emergenze consente di concentrarsi su queste quando avvengono. E quando succede è questione di pochi secondi".

Pochi secondi, appunto, che grazie ai dispositivi donati possono essere ripetuti in fase di studio o formazione in completa sicurezza, dove il respiro, il battito cardiaco e il ‘comunicare’ stesso di un neonato sono simulati alla perfezione, danno un feedback all’operatore sulla bontà del suo operato e possono essere controllati in modalità ‘wifi’ dal formatore in tempo reale. Un grande step in avanti, i due simulatori oltre che in città verranno adoperati anche in regione, dove gli operatori e le operatrici del reparto di neonatologia fanno formazione.

Il prof. Fabrizio Ferrari, direttore di Pollicino, la vicedirettrice Silvia Guerrieri e le operatrici del reparto di rianimazione cardio-polmonare neonatale hanno poi sottolineato, oltre ai ringraziamenti a lla XYZ Srl, come "Il bene faccia bene: i reparti sanitari locali e le associazioni volontarie di supporto lavorano fianco a fianco da decenni per garantire un aumento qualitativo costante nei servizi al cittadino. Quella che servirà sempre è la figura di un ‘terzo attore’ , come l’azienda che si è prodigata per questi macchinari - o i cittadini - che consenta a realtà vitali per il tessuto locale di tenersi sempre aggiornate e moderne".