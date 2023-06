Riaperto il 'Cold Case' del Prof. Montanari, 42 anni di ricerca della verità

Beppe

Boni

Lo scenario di un delitto, il contesto in cui nasce, i dettagli che galleggiano intorno sono gli elementi base che gli investigatori annusano a caldo. Oggi l’omicidio del professor Giorgio Montanari è un cold case, un caso freddo, riaperto sull’onda di “nuovi elementi” che la moglie ora ultra 90enne, ma caparbia nella ricerca della verità da 42 anni, ha depositato attraverso il lavoro di una criminologa. Vedremo dove porterà questa impennata che rimette al lavoro nuovi investigatori su vecchi fascicoli coperti dalla polvere del tempo e ha fatto riavvolgere il nastro della memoria di chi c’era allora, dentro l’ospedale, nella città che conta e tra la gente comune che frequentava la clinica ginecologica. Il caso affascina ed è il destino dei gialli irrisolti. Che sia un delitto nato al policlinico o altrove, oggi è un interrogativo buono per giallisti e all’attenzione di chi deve indagare. Difficile, ovvio, capire umori e sfumature dopo quattro decenni. Di sicuro va riletto il contesto nel quale lavorava Montanari, carattere ruvido, decisionista e scomodo, ma professionista di alto profilo. La clinica ostetrica del policlinico all’arrivo da Messina del prof che si portò dietro alcuni allievi del suo team, era un rollerball di invidie, faide e poi avvertimenti con recapito di pallottole. Le pugnalate alle spalle, tentate o riuscite, ovviamente in senso figurato, erano volate già col predecessore ad interim di Montanari e prima ancora. Un terreno minato. Anni difficili, un clima teso che allontanò molte pazienti. Con l’aggiunta che il periodo era quello dell’aborto, un nodo che divise i camici bianchi. Montanari, uomo di pensiero laico, lasciò liberi i propri collaboratori nella scelta. Può anche darsi che tutto ciò nulla c’entri con l’uomo sbucato dal buio e che con mano incerta sparò sette colpi di calibro 45, un’arma da guerra. O può darsi che c’entri. Chi tirò il grilletto forse è morto, forse tiene per sè il segreto o se lo ha confessato lo ha fatto solo con un prete. Che non lo dirà mai a nessuno.