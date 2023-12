Riaperto il passaggio pedonale di Baggiovara

Reti informatiche bloccate, ma quanto meno ieri è stato riaperto un collegamento fisico molto gradito dai familiari che si recano all’ospedale di Baggiovara. È stato riaperto infatti il passaggio pedonale sopraelevato situato di fronte all’ingresso principale dell’Ospedale Civile di Baggiovara a Modena.

Il ponte è tornato accessibile dalle 11.30 dopo che la scorsa notte i tecnici hanno ultimato la posa della struttura metallica di messa in sicurezza della struttura.

La situazione persiste dallo scorso 22 ottobre, quando i vigili del fuoco e la polizia locale intervennero, assieme ai tecnici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, per il distacco di una piccola porzione dei copriferro di una delle quattro predalles che costituiscono il ponte pedonale.

Ripristinata dunque la viabilità pedonale, i tecnici dell’AOU lavoreranno già dalle prossime settimane con l’obiettivo di completare ulteriori indagini strutturali in modo da confermare le cause del dissesto.

In queste settimane, nonostante le indicazioni, sono state tante le persone che hanno lamentato difficoltà. In molti casi, si trattava di anziani o pazienti con difficoltà motorie che, una volta arrivati all’ingresso principale, venivano dirottati nel percorso alternativo provvisorio e perdevano l’orientamento ed erano costretti a chiamare altri parenti per trovare la destinazione.