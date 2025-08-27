Fuga dall'ateneo
Cronaca
CronacaRiaperto in anticipo il ponte Foscaglia
27 ago 2025
ALBERTO GRECO
Cronaca
Riaperto in anticipo il ponte Foscaglia

Il sindaco Poletti dopo i disagi: "Riconsegniamo una infrastruttura risanata".

Conclusi a Finale Emilia i lavori di rifacimento della segnaletica, da ieri è stato riaperto al transito, il ponte Foscaglia, a distanza di poco più di sei mesi dal provvedimento di chiusura totale, in anticipo sui tempi previsti e dopo anni di gestione problematica dell’infrastruttura, fortemente ammalorata. I lavori, affidati all’impresa Serma Costruzioni nel febbraio scorso, sono terminati il 28 luglio ed il 12 agosto è stato rilasciato il certificato provvisorio di agibilità statica che ha consentito di dare il via libera alla sua riapertura. È un ponte molto importante non solo per la viabilità ma, soprattutto, perché incorpora strutture fondamentali per le piene del Panaro. "Riconsegniamo alla collettività – ha detto il sindaco Claudio Poletti – un’infrastruttura risanata che, seppur con qualche limitazione, torna a disposizione soprattutto degli operatori del settore agricolo che in questo periodo di chiusura del ponte hanno dovuto affrontare diversi disagi e utilizzare percorsi alternativi non agevoli". L’intervento di manutenzione straordinaria ha permesso il risanamento e recupero delle parti di struttura degradata e il miglioramento strutturale mediante l’integrazione delle armature inferiori a flessione e la posa di fibre in carbonio per il rinforzo a taglio delle travi principali. Grazie a questi interventi il ponte risulta transitabile a mezzi con carico massimo di 26 tonnellate.

Alberto Greco

