Riaperto l’ufficio postale rinnovato Più servizi e corsia per non vedenti

Ha riaperto al pubblico l’altro ieri l’ufficio postale di San Cesario sul Panaro. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Matteotti 8 finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali", l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. "Con i lavori appena conclusi – spiegano da Poste Italiane – l’ufficio postale ha cambiato il suo abituale layout grazie a uno sportello relazionale ribassato. Inoltre, l’intera sala che accoglie i clienti è stata tinteggiata, dotata di pavimento e corsia per non vedenti e di una sala consulenza che a breve sarà in funzione. L’ufficio postale di San Cesario, fornito di ATM Postamat H 24, è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Quando saranno attivati i servizi del progetto Polis, i cittadini potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari. m.ped.