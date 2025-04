Riapre in anticipo il ponte sul Rio Torto in provincia di Modena

Modena, 24 aprile 2025 – Dopo la chiusura disposta il 28 febbraio scorso, da oggi pomeriggio il viadotto sul Rio Torto lungo la Statale 12 – Nuova Estense nel Comune di Serramazzoni è stato riaperto al traffico.

La circolazione dei veicoli è ripresa addirittura con anticipo di sei giorni sulla data anticipata il 2 aprile nell’incontro in Prefettura che aveva deciso la demolizione con brillamento della campata centrale del ponte, che aveva manifestato seri problemi strutturali di stabilità.

A dare l’annuncio è stata la stessa Anas, che ha in gestione l’importante arteria. "Anas – ha fatto sapere ieri - ha concluso le verifiche e le prove di collaudo del ponte provvisorio. Sul tratto del ponte ‘bailey’ , come condiviso con la Provincia di Modena, i Comuni interessati e le Forze di Polizia Locale e Stradale, è stato istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, tra i km 146,850 e 146+650 e con la limitazione ai mezzi pesanti con massa superiore alle 44 tonnellate, tra i km 144,580 e 148,100. La riapertura anticipata, rispetto a quella programmata per fine aprile, è stata possibile grazie all’incessante impegno dei tecnici Anas e delle imprese impegnate e alla cooperazione istituzionale di Enti e Forze di Polizia coinvolte, con il coordinamento della Prefettura di Modena, che hanno consentito di gestire in questo periodo la circolazione lungo la viabilità alternativa”.

La decisione era nell’aria, dopo che sabato mattina la ditta incaricata della posa della infrastruttura in acciaio tra i due piloni ai lati del ponte, Frantoi Fondovalle del Consorzio Stabile Modenese, aveva completato la sistemazione della pavimentazione. Ora si attende la fine di maggio per la completa riapertura nei due sensi di marcia e per il transito dei mezzi più pesanti.