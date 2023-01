"Riapertura di Ponte Vecchio, poi i bandi di municipio e teatro"

"Meno di un mese di esercizio provvisorio" è la promessa dell’amministrazione comunale in anticipo – dunque – rispetto alla scadenza di approvazione del bilancio di previsione, già slittata al 31 marzo e che – addirittura – potrebbe essere prorogata al 30 aprile. Per Finale l’approvazione in gennaio sarebbe un record perché in passato l’esercizio provvisorio si è spesso protratto per tutto un trimestre. Delle novità contenute nel documento ne parla l’assessora Maria Teresa Benotti.

In Consulta dell’Economia avete anticipato il blocco dell’IMU. Lo conferma?

"Confermo. In quell’occasione è stato affermato che, per quanto riguarda le entrate, le stesse provengono principalmente dalla riscossione di Imu (sulla cui sussiste margine per incrementare) e Irpef. In maggioranza si è discusso se intervenire con l’aumento dell’Imu, poiché l’incremento delle aliquote pareva essere l’unica soluzione per affrontare con maggiore serenità l’aumento consistente delle spese e dare slancio al comune in termini di decoro, manutenzioni ordinare e straordinarie, interventi sul sociale, a fronte di minori entrate da trasferimenti dello Stato. Considerata la previsione per il 2023 di riduzione dei costi energetici, a differenza di quanto si ipotizzava, si è ritenuto di non procedere ad alcun aumento Imu".

Ai consiglieri è già stato consegnato il documento di previsione. Quali investimenti contate di fare?

"Nel 2023 l’Amministrazione punterà a riaprire il Ponte Vecchio, la cui assegnazione dei lavori ha sofferto problematiche amministrative indipendenti dall’ufficio Lavori pubblici. E’ appena stata indetta la gara per la ricostruzione del Palazzetto dello sport, mentre la direzione lavori è già stata assegnata. A seguire (il periodo è 2023-2025, ndr), il completamento delle attività di progettazione per disporre i bandi di gara di municipio e teatro. E ancora, il completamento dei lavori della piscina esterna, del campo sportivo e del ricovero mezzi nel Polo Sicurezza oltre alla manutenzione straordinaria della piscina coperta. Ma anche, il potenziamento della sicurezza con nuove telecamere e il miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico. Infine, la valutazione di un progetto di riqualificazione di tutta la pubblica illuminazione".

A quanto ammonta la manovra?

"In parte corrente, le spese ammontano a 13,3 milioni di euro a cui vanno aggiunte le rate di mutui in scadenza per oltre 1 milione di euro; in parte conto capitale gli investimenti ammontano a quasi 8 milioni di euro. Questo a fronte di trasferimenti dallo Stato che passano da 2,431 milioni nel 2022 a 1,384 nel 2023".

Rette scuola. Con incrementi di spese energetiche e altre spese fisse, ritoccherete le rette?

"L’area servizi alla persona ha proposto una rimodulazione per l’anno scolastico 20232024, già approvata dalla giunta, delle rette delle scuole d’infanzia e nido proporzionali all’Isee della famiglia, definendo nuove fasce con una riduzione del costo per le famiglie più fragili".

Alberto Greco