Riapre il ’Paradiso dei Pini’: nuova area fitness e più giochi

In leggero ritardo rispetto all’avvio della stagione estiva, ma ancora in tempo per i caldi mesi di luglio e agosto, riaprirà lo storico Paradiso dei Pini, da sempre il principale luogo di ritrovo per i giovani di Pavullo e comuni limitrofi. In tanti avranno notato il cancello con la catena e l’erba alta all’interno della recinzione, provando un po’ di nostalgia. Ma ora la situazione dovrebbe sbloccarsi nel giro di pochi giorni, perché il bar ha finalmente un nuovo gestore: "E’ stata una delle questioni ’ereditate’ all’insediamento – spiega l’assessore al Verde Massimo Vallicelli –. Perciò abbiamo istituito in fretta un bando al quale hanno partecipato tre persone: sabato scorso se l’è aggiudicato un giovane che ha presentato davvero un bel progetto". In attesa che tutto venga ufficializzato, il Comune ha già dato le chiavi al nuovo gestore Riccardo Cassiani per permettergli di iniziare a tagliare l’erba e mettere mano alla struttura, velocizzando i tempi. In parallelo, l’Amministrazione ha stanziato i fondi per un progetto di riqualificazione: "Entro questa estate sarà rinnovato ed ampliato il parco giochi nella parte bassa – prosegue Vallicelli –. Poi si proseguirà con la trasformazione delle ex piste da bocce in un’area workout e sarà allargata l’area camper che guarda su via Marchiani collegandola direttamente al Paradiso dei Pini. Inoltre, saranno inglobate altre aree verdi e sistemate panchine e recinzione". r.p.