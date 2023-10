Riapre il rinnovato Spazio Giovani Reset a Soliera: web radio e più sale per attività

Il Mulino di Soliera, in via Grandi 204, ha riaperto i battenti dopo una riqualificazione e redistribuzione complessiva degli spazi. In particolare il piano terra è ora a disposizione dello Spazio giovani Reset, il centro aggregativo del Comune di Soliera, gestito dalla Fondazione Campori con personale in appalto della Cooperativa Accento, rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni.

Oggi, in occasione del Profumo del Mosto Cotto, dalle 10 alle 13 gli Spazi del Mulino saranno aperti e visitabili da tutti.

Lo Spazio Giovani Reset aumenta così i metri quadri a disposizione e migliora la visibilità e l’accessibilità per gli utenti. All’interno tavolo da ping pong, biliardino, una sala multimediale e una dedicata alle attività di Steam education. Infine, spazio alla web radio per registrare podcast e contenuti audio. Ad impreziosire lo spazio un’opera realizzata dall’artista Giorgio Bartocci (nella foto), in parte ispirata al Portale di Staccioli che si trova all’esterno dell’edificio. Lo Spazio Giovani Reset sarà aperto dal martedì al sabato dalle 16 alle ore 19.