Riapre il ristorante "L’Accento"

A Ponte Motta di Cavezzo, ha riaperto dopo due anni di chiusura il "Ristorante L’Accento", locale nato quasi cinquanta anni fa come "Prego" e noto per essere stato immaginato come locale di accoglienza per clienti e dipendenti del Gruppo Wam di Vainer Marchesini, dalla cui sede dista poche decine di metri. Ora il locale è passato alla gestione di Paolo Sacchi, cinquantenne già titolare dal 2010 di una attività "Da Paolo" a San Prospero, negozio di eccellenze del territorio con annessa agenzia di catering. Ora il ristorante è pronto a ripartire con i suoi 120 coperti all’interno ed un altri centinaio all’esterno. Per tenerlo a battesimo è intervenuto il vescovo emerito di Carpi Mons. Francesco Cavina, la sindaca di Cavezzo Lisa Luppi e di San Prospero Sauro Borghi, oltre ad altre numerose autorità.