Riapre il Santuario di Stuffione: 11 anni dopo il terremoto a Ravarino "E' il simbolo del culto mariano"

E’ un filo rosso di fede e devozione quello che lega la Catalogna alla frazione di Stuffione: a unire due realtà geograficamente così distanti, è infatti la venerazione mariana rivolta alla Madonna di Montserrat, che proprio presso l’omonimo monastero catalano individua il proprio fulcro principale. Un culto che si è poi espanso anche nel Modenese, grazie a un evento definito dai credenti come "miracoloso". "Quattrocento anni fa, nel 1623, apparve su una quercia l’immagine della Madonna di Montserrat", raccontano Fabrizio Guicciardi e Giorgio Mattioli (stuffionesi doc e adepti del culto mariano), "in effetti, un’icona molto particolare e suggestiva. Venne staccata dalla corteccia e condotta presso il Santuario, con l’accompagnamento di 7 file di formiche: da allora, si ebbero diversi miracoli". La devozione crebbe poi nel tempo, finché nel 2012, a seguito del grave terremoto, la piccola chiesa fu gravemente danneggiata. "Sono passati undici anni e siamo pronti a ripartire", proseguono Guicciardi e Mattioli, "con due eventi molto significativi. Il 31 agosto la rievocazione ‘Siamo stuffionesi da sempre’ renderà un primo omaggio alla storia del santuario, mentre il 3 settembre lo stesso verrà riaperto a seguito della ristrutturazione, con una messa officiata dal vescovo". Un risultato importante per Mattioli e Guicciardi, i quali, insieme al parroco don Mattia Maciolek, si sono impegnati in prima persona per la ripresa del culto. "Abbiamo fatto un voto e ci siamo mobilitati per la raccolta dei fondi", spiegano i due, "incontrando l’appoggio e il sostegno di tante comunità religiose, dai buddhisti agli ortodossi. Anche le realtà produttive ci hanno supportato. Abbiamo commissionato rosari e piccole immagini sacre, utili a diffondere la devozione. Quello per la Madonna di Stuffione è un amore lungo 400 anni".

Marcello Benassi