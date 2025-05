Riapre il Tecnopolo di Spilamberto: "Strategico per l’innovazione"

Dopo alcuni anni di chiusura di fatto e relative polemiche, il Tecnopolo dell’Unione, ubicato a Spilamberto, ha riaperto i battenti per ospitare una iniziativa sull’idrogeno. A confermare, peraltro, che non si è trattato di un evento estemporaneo, ma che c’è la volontà, da parte dell’Unione, di rilanciare il Tecnopolo, è lo stesso presidente Iacopo Lagazzi, che spiega: "Stiamo lavorando per rimetterlo a disposizione e in piena operatività, anche perché è in ottimo stato. Con alcuni accorgimenti può essere pronto e pienamente operativo, per ospitare la conoscenza, il confronto e la ricerca. Del resto, abbiamo partecipato al bando "Unioni avanzate" candidando alcuni interventi proprio su questo stabile".

La riapertura del Tecnopolo, come spiega una nota della stessa Unione Terre di Castelli, è avvenuta giovedì, in occasione dell’evento "L’idrogeno in Emilia Romagna, cosa è stato fatto e cosa si farà", organizzato da Aess (Agenzia per l’energia e lo Sviluppo sostenibile) e dalla stessa Unione, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Modena e Reggia Emilia e di Renael, la Rete nazionale delle agenzie energetiche locali. I lavori si sono aperti con i saluti da Vilnius (Lituania) della presidente di Aess, Benedetta Brighenti. A seguire, Iacopo Lagazzi insieme a Massimo Glielmi, sindaco di Spilamberto, ha salutato l’iniziativa sottolineando l’importanza dell’evento in un luogo - il Tecnopolo di Spilamberto, appunto – "destinato a rivestire un ruolo strategico per lo sviluppo di progetti d’innovazione e di ricerca per tutto il territorio modenese, hydrogen valley italiana".

Ancora Lagazzi ha sottolineato: "È importantissimo innanzitutto per l’Unione Terre di Castelli questa giornata come segnale di ripartenza del polo tecnologico, che rappresenta un investimento importante. Come amministratori, grazie in particolar modo al lavoro portato avanti in questi mesi dall’assessora al Tecnopolo Emilia Muratori, sindaca di Vignola, restituiamo al territorio un luogo, anche fisico, aperto ai cittadini, ai giovani, a chi vuole fare sperimentazione e alle aziende del territorio". L’incontro di giovedì scorso è stata un’occasione per presentare i numerosi progetti sulla mobilità ad idrogeno.

Marco Pederzoli