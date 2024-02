Riapre la chiesa di San Biagio, comunità in festa

Campane a festa ieri pomeriggio per la riapertura al culto della chiesa parrocchiale di San Biagio vescovo e martire, chiusa dal 2011. Quella che si respirava era un’autentica aria di festa, per tutta la comunità. Il vescovo Erio Castellucci ha dato i tradizionali tre colpi con il pastorale sulla porta della chiesa che si è così simbolicamente aperta a tutti i numerosi fedeli.

La messa solenne è stata celebrata da monsignor Castellucci; insieme al vicario generale, monsignor Gildo Manicardi, e al parroco, don Emiddio Voli, hanno concelebrato numerosi sacerdoti, fra cui i quattro predecessori di don Emiddio, don Antonio Dotti, don Vianney Munyaruyenzi, don Thomas Sochalec, don Marek Konieczny. Presenti l’architetto Sandra Losi, direttore dell’Ufficio Patrimonio Immobiliare della Diocesi di Carpi con i tecnici che hanno curato l’intervento di restauro e miglioramento sismico, e l’assessore Andrea Artioli in rappresentanza dell’amministrazione comunale. "Questa è una giornata di gioia per tutta la Diocesi e per la comunità intera – ha affermato il vescovo nell’omelia -. Quando si riapre una chiesa dopo il sisma, la festa non è solo per chi si sente parte viva della comunità cristiana, per chi partecipa sempre alla messa, ma è per tutto il paese. E questo perché una chiesa parrocchiale non è solamente significativa per chi poi ha proseguito nel cammino della vita cristiana come cattolico praticante, ma è un segno che si innesta nel cuore di tutti, qualsiasi strada puoi uno prenda anche se magari non pratica più o non crede più, però riconosce in quel segno, in quel luogo una sorgente della propria vita, perché lì ha ricevuto del bene, le fondamenta della propria esistenza e dei valori solidi per la vita umana prima, prima ancora che per la vita di fede. Qui c’è chi ha ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana, chi si è sposato, chi ha accompagnato i propri cari nell’ultimo saluto. Questo rende la riconsegna di una chiesa un momento veramente festoso per tutti".

L’architetto Sandra Losi ha poi spiegato il percorso che ha portato alla riapertura della chiesa che "era chiusa già da prima del sisma, ovvero dal 2011, per alcuni interventi sugli impianti e altri di risanamento, per i quali era stato acquisito un contributo dalla Conferenza Episcopale Italiana. I corposi interventi post sisma (700mila euro), finanziati con i fondi erogati dalla Regione Emilia-Romagna, restituiscono alla comunità una chiesa certamente più sicura ma anche rinnovata. Completano i lavori alcuni interventi complementari, quali la integrale revisione della illuminazione. Questi ultimi sono stati possibili anche grazie alla cospicua donazione di una parrocchiana di San Marino, la signora Pasqua Lina Donagemma (100mila euro). Al termine della Messa è stata impartita la tradizionale benedizione della gola in memoria di San Biagio.

Maria Silvia Cabri