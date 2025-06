Riapre la piscina comunale dopo i lavori di riqualificazione

Riapre, dopo i lavori di riqualificazione effettuati nei mesi scorsi, la piscina comunale di Fiorano, presso il centro sportivo ‘Menotti’ a Spezzano. La gestione dell’impianto è stata affidata per due anni a Nuova Sportiva che si occupa anche delle strutture di Sassuolo e Formigine e già negli anni precedenti si era occupata della piscina spezzanese.

Ieri una breve cerimonia di inaugurazione della struttura, alla presenza del sindaco, Marco Biagini, dell’assessore allo Sport, Luca Busani e della vicesindaco Monica Lusetti, e di Emanuele Gnoli, responsabile dell’impianto sul quale l’Amministrazione ha investito 150mila euro provvedendo alla riqualificazione della recinzione esterna, alla ristrutturazione di bagni e docce, al relamping con luci a led dei locali e all’installazione dell’impianto antifurto. La piscina sarà aperta tutti i giorni con orario continuato, dalle 10 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 19 nei fine settimana e festivi, fino al prossimo 31 agosto.

"Ci siamo impegnati - sottolinea il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini -per rendere la nostra piscina più confortevole e sicura e per garantire ai frequentatori uno spazio piacevole ed accogliente". La piscina accoglierà anche i bambini e i ragazzi dei centri estivi comunali, in base alle proposte settimanali di attività.