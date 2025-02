Riapre la torre della Sagra: i visitatori potranno salire

Domenica la torre campanaria della chiesa della Sagra riapre alle visite: dalle 15 alle 18, il pubblico potrà salire fino in cima e ammirare il panorama della città all’alto dei quasi cinquanta metri del campanile. L’iniziativa sarà ripetuta anche domenica 6 aprile e domenica 4 maggio, con un’ora di apertura in più (dalle 15 alle 19). La visita è gratuita, su prenotazione (www.palazzodeipio.it; 059 649955; musei@comune.carpi.mo.it). La salita è prevista ogni mezz’ora, in gruppi di dieci persone alla volta. La torre riapre al pubblico dopo cinque anni di chiusura: le visite, infatti, erano state sospese nel 2020 a causa della pandemia e delle restrizioni che ha comportato. "La riapertura della torre della Sagra – afferma l’assessore alla Cultura Giuliano Albarani – è un altro passo nella direzione di una progressiva riappropriazione, da parte dei cittadini e degli ospiti di Carpi, di una consuetudine nell’uso e nel godimento del patrimonio artistico e architettonico della città. Tramite le visite guidate e gli eventi speciali a palazzo dei Pio, in teatro, ora nella torre riaperta, gli spazi monumentali della Carpi storica ridiventano spazi promotori di cittadinanza". Alta 49 metri e mezzo, la torre si erge sul fianco meridionale della pieve di S. Maria in Castello.