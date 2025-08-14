Riapre l’incrocio Losi-Guastalla. Lavori finiti un mese in anticipo

Riaprirà oggi, nella prima mattinata, il tratto di via Guastalla che era stato chiuso per consentire lo svolgimento dei lavori da parte di Aimag. Come fa sapere una nota dell’Amministrazione comunale, "sono stati conclusi gli interventi di spostamento delle reti idriche poste sotto le carreggiate dell’incrocio tra via Guastalla e la tangenziale Bruno Losi. Spostamento che è finalizzato alla realizzazione della futura rotatoria di immissione alla bretella di Fossoli, l’opera destinata a collegare la zona industriale degli ‘autotrasportatori’ della frazione con quella di Carpi di via dell’Industria, a partire dalla rotonda di via Guastalla. L’intervento, interamente finanziato da Aimag SpA nell’ambito del piano degli investimenti di Atersir (ente gestore del servizio idrico integrato), permetterà in futuro di non bloccare il traffico nell’area per eventuali riparazioni".

Prosegue l’Amministrazione : "Con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma, l’incrocio tra via Guastala e la tangenziale Bruno Losi sarà nuovamente percorribile in tutte le sue parti, con la riapertura del tratto di via Guastalla in direzione Rio Saliceto. Inoltre – sottolinea la nota - entro l’inizio del prossimo anno scolastico, si procederà con la posa di un tappeto d’usura sull’asfalto, le cui lavorazioni saranno gestite con restringimenti della carreggiata". Si concludono così le quattro fasi del progetto finalizzato alla costruzione della futura rotatoria funzionale alla Bretella per Fossoli.