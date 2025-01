Riapre lo sportello Hera. E’ completamente rinnovato

Inaugurazione ieri in via Ricci a Pavullo dello sportello Hera completamente rinnovato, che torna operativo da oggi. Il servizio lascia infatti la sede temporanea di Palazzo Ducale, dove grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, era stato trasferito per permettere l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione. All’inaugurazione erano presenti Marco Impiglia, responsabile Customer Relationship Management del Gruppo Hera; Massimo Vallicelli, assessore all’Ambiente del comune di Pavullo; e Lorenzo Checchi, presidente dell’Unione dei Comuni del Frignano. I clienti e coloro che vi lavorano possono usufruire di spazi più comodi e accessibili ed è stata realizzata una nuova postazione che si aggiunge alle cinque precedenti. Gli orari saranno gli stessi da sempre osservati nella sede di via Ricci: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 8 alle 13,30; giovedì dalle 8 alle 16. Famiglie e aziende potranno usufruire del servizio con continuità, e rivolgersi allo sportello per avere informazioni e supporto su tutti i servizi acqua, luce, gas, oltre alla consegna delle carte Smeraldo. Gli operatori sono a disposizione anche per chiarimenti sulle bollette, per qualsiasi richiesta come nuovi allacci, installazione contatori e operazioni contrattuali e richiedere una consulenza energetica più approfondita o ricevere consigli utili per un migliore monitoraggio dei propri consumi. "Anche attraverso il restyling dello sportello di Pavullo, la multiutility intende confermare la propria volontà di radicamento e investimento sul territorio – commenta Marco Impiglia, responsabile Customer Relationship Management del Gruppo Hera -. La relazione diretta con la comunità locale, infatti, è uno dei punti di forza del Gruppo Hera, che solo in Emilia-Romagna conta oltre 70 sportelli a disposizione dei clienti". I clienti Hera di Pavullo possono rivolgersi anche a tutti gli altri sportelli del Gruppo, oltre che usufruire del servizio telefonico di consulenza commerciale al numero verde 800.999.500, chiamata gratuita, da telefono fisso e cellulare, dalle 8 alle 22 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 18; e dello sportello Hera OnLine, raggiungibile sempre dal sito.

w. b.