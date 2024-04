Riapre lo storico cinema Arena. Ospiterà film, mostre e dibattiti: "Valore aggiunto per la città"

Se sei modenese e hai almeno una generazione sulle spalle l’effetto deja-vu è assicurato: le 400 poltroncine (403 per l’esattezza) foderate in tessuto rosso e l’imponente schermo sono ancora lì, come se il tempo si fosse fermato. Stessa cosa all’ingresso al civico 8 di viale Tassoni dove l’insegna e poi, una volta dentro, lo scalone di travertino pregiato rimesso a nuovo e l’area bar con punto ristoro sono pronti a riaccogliere il pubblico. Il Cinema Teatro Arena riaprirà i battenti oggi, dopo che quattordici anni fa (era il 2010) le luci e il proiettore si spensero senza sapere se un giorno sarebbero tornati a fare il loro dovere. In un Paese dove i piccoli cinema stanno morendo (o sono già morti) uno ad uno, la rinascita dell’Arena è una sfida coraggiosa che spera di fare breccia nel cuore dei modenesi, appassionati della settima arte e non, che negli anni hanno visto chiudere sale cittadine storiche come l’Olimpia e il Principe. In mano alla famiglia Cuoghi dalla prima proiezione negli anni ‘50 – il testimone della gestione è passato adesso a Nicolò Flace, nipote della signora Anna Maria Limongelli, vedova di Giulio Cuoghi –, il Cinema Teatro Arena riparte reinterpretando i tempi, non per fare concorrenza alle multisale, ma come un vero e proprio auditorium e spazio polifunzionale, che potrà ospitare sia proiezioni cinematografiche, ma anche dibattiti, conferenze, presentazioni, concerti e mostre. Un tassello dinamico, perfettamente inserito nella nuova mappa culturale modenese, che vede a pochi passi il Polo Sant’Agostino, il Palazzo dei Musei e l’ex Ospedale Estense. Ieri la proprietà ha accolto la stampa e l’amministrazione per una visita in anteprima e ammirare il restyling da 1,3 milioni dei vari locali, riammodernati e dotati di tutte le ultime tecnologie, con tanto di proiettore 4K. Oggi la prima apertura ufficiale al pubblico con l’incontro promosso dal Comune ‘Cultura Futuro Comune’, iniziativa che metterà in dialogo alcune delle voci dello scenario culturale modenese con ospite speciale l’artista Manuel Agnelli, fresco dell’opera rock ‘Lazarus’ su David Bowie. Al giro inaugurale erano presenti l’assessore alla Cultura, Andrea Bortolamasi, insieme alla proprietà, in particolare il nipote Nicolò Flace che, emozionato, ha raccontato di questa nuova scommessa. "E’ stato un percorso lungo – sottolinea –, difficile, durato dieci anni, ma finalmente ce l’abbiamo fatta. Devo ringraziare sicuramente l’amministrazione, che ci ha accompagnato in questo piano di rigenerazione sviluppato con l’assessora Anna Maria Vandelli e gli uffici del settore Cultura, in particolare con la partecipazione al bando del Ministero dei Beni Culturali per la riapertura delle sale cinematografiche dismesse". La strada per rilanciare l’Arena è ancora lunga, ma la direzione è chiara: "Nei prossimi mesi organizzeremo alcuni incontri e, speriamo, delle proiezioni, ma il vero cartellone partirà da settembre. Questo periodo che abbiamo davanti servirà a raccogliere idee e spunti. Una sala per film d’essai? Sicuramente è una delle direzioni a cui stiamo pensando, ma in generale vogliamo che l’Arena diventi un luogo dove possano confluire più iniziative e progettualità". Plaude alla riqualificazione dell’Arena l’assessore Bortolamasi: "Ringrazio prima di tutto la proprietà per il suo impegno e coraggio. Come amministrazione abbiamo accompagnato questa rigenerazione, supportandola in ogni fase. Riconsegnare uno spazio così ai cittadini è motivo di soddisfazione, nonché un valore aggiunto importantissimo per Modena".