Riapre l’ostello del Teatro dei Venti

Il 20 aprile riapre per la stagione primavera-estate l’Ostello Podesteria di Gombola, gestito dal Teatro dei Venti. La struttura, arroccata sul sito di un castello risalente al secolo XI, è aperta alla ricettività per singoli, gruppi e associazioni, con la possibilità di attivare collaborazioni con le realtà del territorio. É disponibile per residenze, workshop, momenti di studio, per gruppi, associazioni e realtà artistiche e culturali. Offre soggiorno in due edifici storici con diverse soluzioni abitative, due sale con camino e un’ampia area verde a disposizione degli ospiti.