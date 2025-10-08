Riapre gli occhi dopo il coma, poi l’addio

Carpi (Modena) 9 ottobre 2025 – Ha lottato fino all’ultimo, per mesi, e quando la speranza pareva aprirsi un varco, il suo cuore ha smesso di battere. Il carpigiano Davide Malavasi, ‘Dax’ per gli amici, non ce l’ha fatta: è morto martedì sera all’ospedale San Sebastiano di Correggio.

Aveva solo 43 anni e una vita piena di affetto e di passioni. Sua moglie Annamaria, compagna di sempre, i gatti, le freccette, le motociclette.

Proprio in sella alla sua due ruote, lo scorso 10 luglio a Trento, Davide era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, che gli aveva causato un trauma cranico.

“La situazione è risultata da subito molto compromessa – racconta la moglie Annamaria – i medici non ci hanno mai nascosto nulla. Davide è da subito entrato in coma”.

È iniziato un lungo peregrinare tra ospedali, e interventi, Trento, Baggiovara, Carpi, Milano, di nuovo Carpi. “Un mese fa qualcosa di straordinario è accaduto - prosegue la moglie -. È uscito dal coma, era in uno stato di semicoscienza, apriva gli occhi, e mi rispondeva a suo modo. Mi riconosceva. Era un sogno per tutti noi”. Così, due settimane fa, dal reparto di Terapia intensiva del Ramazzini, Davide è stato trasferito a Correggio, nel reparto di Riabilitazione intensiva neurologica: “Aveva iniziato a respirare da solo, messo sulla carrozzina. Eravamo consapevoli che la sua situazione era fragile, ma ogni giorno la speranza cresceva”. Poi la telefonata martedì sera: “Quando ho visto il numero sul cellulare, ho capito. Davide ha avuto un arresto cardiaco, hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma ci ha lasciati. Lui era così buono, con tutti, anche con gli estranei. Amavamo i gatti, erano come figli per noi. E le moto: un giorno mi ha detto ‘se devo morire voglio che sia sulla moto’”. Tantissime le manifestazioni di cordoglio e vicinanza alla moglie, e gli attestati di amicizia verso Davide, che lavorava come metalmeccanico in una ditta di Novi.

Commosso anche il ricordo della ASD Nuova Modena Darts, di cui Davide e Annamaria facevano parte, partecipando ai campionati di freccette: “Dax era un vero amico, sempre con il sorriso sulla faccia - afferma il presidente Mattia Calzolari, a nome proprio, del Direttivo e di tutti i tesserati -. Ci uniamo con affetto alla moglie Anna, ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene in questo momento di grande dolore. E in pedana, non saremo mai soli: avremo sempre accanto Dax”.