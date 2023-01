Riapre San Biagio con i suoi tesori "Caro don Gianni, ci siamo riusciti"

di Paolo Tomassone "Caro don Gianni, dopo mille peripezie tecniche ci siamo: i lavori sono stato fatti, c’è ancora qualche tirante da sistemare, si dovranno dare ancora alcune martellate nei muri esterni e poi la chiesa verrà riconsegnata alla comunità. Mi spiace che tu non sia presente fisicamente, ma sappiamo che sei qui con noi lo stesso e forse potrai fare un sorriso perché alla fine stiamo riconsegnando San Biagio, come tu ci hai sempre chiesto". Alle parole pronunciate dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli hanno sorriso i tanti parrocchiani ma non è mancata anche qualche lacrima tra gli amici di don Gianni Gherardi che hanno partecipato ieri mattina alla messa celebrata a tre anni dalla sua scomparsa. Un cerimonia mesta, all’interno della fredda chiesa di San Biagio che ha riaperto le porte dieci anni dopo il terremoto che l’aveva resa inagibile, riscaldata però dai canti dei fedeli e dalle parole del vescovo di Modena-Nonantola. "Con don Gianni – ricorda don Erio Castellucci – ho spesso discusso, abbiamo avuto divergenze di opinioni in particolare sul progetto di unificazione delle parrocchie e sulla gestione di Nostro Tempo. Arrivava sempre all’incontro molto determinato, dopo aver studiato sui libri per sostenere le sue idee. Finita...