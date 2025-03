Riapre tratto per Ravarino, stop ai disagi

Risolti da ieri i disagi determinati dalla improvvisa chiusa al transito dei veicoli lungo il tratto di strada provinciale 8.1 nella diramazione per San Felice, all’intersezione con Via Canalino. La misura era stata adottata lunedì scorso a causa del cedimento della pavimentazione stradale di un ponticello con luce di sei metri, dovuto a moti di infiltrazione d’acqua derivanti dal canale che sottopassa la strada provinciale in quel punto. Il tratto piuttosto importante collega il centro cittadino di San Felice, piazza mercato a Mirandola, e per questo ha creato allarme e suggerito la decisione di chiusura immediata, nonostante i non pochi disagi di un provvedimento del genere. Sul posto, da subito si sono recati i tecnici della Provincia per monitorare la situazione e mettere in sicurezza il tratto interessato. "Si è trattato di un cedimento improvviso - aveva spiegato il sindaco Michele Goldoni - che ha interessato una strada provinciale e il Cavo canalino di Burana". L’emergenza ora è stata risolta ed il transito in questo tratto è ripreso regolarmente, anche se anche nei prossimi giorni proseguiranno gli interventi di sistemazione spondale del canale fuori dalla sede viaria, ma senza che ciò interferisca col transito veicolare.

Al. Gr.