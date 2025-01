Riaprono tutti i centri per la lettura

Con il ritorno a scuola, oggi riapre anche la biblioteca del Multicentro educativo Memo, specializzata sui temi dell’educazione, della formazione e dell’istruzione. La biblioteca, in viale Jacopo Barozzi 172, è aperta il lunedì e giovedì dalle 13.30 alle 18.30; il martedì e mercoledì dalle 9 alle 14. È possibile richiedere il prestito dei materiali e consulenze per telefono (059 203 4343), via mail (prestito.memo@comune.modena.it) e con un messaggio whatsapp (339 689 1180).

Da oggi riaprono anche i punti di lettura decentrati a servizio delle frazioni, gestiti dalle associazioni di volontariato in coordinamento con le biblioteche comunali: martedì 7 gennaio Cognento, Modena est e Quattro Ville, mentre San Damaso, Madonnina e Baggiovara riaprono mercoledì 8 gennaio.

Il punto di lettura di Cognento, in largo Traeri 92, gestito dall’associazione Il Segnalibro, è aperto il lunedì, martedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30; Modena est, gestito dalla Polisportiva Modena est in via Indipendenza 25, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19; Quattro Ville, gestito dall’associazione Il Segnalibro in via Villanova 470, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30; gestito dalla Polivalente San Damaso, in via Scartazzetta 53, il punto di lettura San Damaso è aperto dal mercoledì al venerdì dalle 16 alle 19.