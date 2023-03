Riasfaltatura in via Vignolese

Da oggi i lavori di manutenzione stradale già in corso a cura del Comune di Modena interesseranno via Vignolese, da via Bellinzona a via Marzabotto. L’intervento, che segue quello già realizzato in via Emilia ovest e avrà durata di qualche giorno, sarà effettuato nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18 e comporterà un restringimento della carreggiata, che nel tratto è a senso unico di marcia, da due a una corsia. Le attività procederanno con cantiere mobile e in corrispondenza dei lavori sarà vietata la sosta e la circolazione sarà consentita con limite massimo di 30 chilometri orari. In corrispondenza dell’intervento sulla corsia riservata, bus e taxi saranno deviati su percorsi alternativi.

La riasfaltatura di via Vignolese rientra in un pacchetto di interventi di ripristini stradali definito con Hera che interessa circa 20 mila metri quadrati di strade.