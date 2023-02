Ribalta film festival, 44 opere da tutto il mondo

Torna dal 16 al 19 marzo, a Vignola e a Savignano, il Ribalta Experimental Film Festival, dedicato al cinema di ricerca internazionale. In concorso ci saranno ben 44 opere, di lunghezza variabile, dai pochi minuti alla mezz’ora, provenienti da tutto il mondo, dall’Estremo Oriente all’Europa, dall’America del Nord all’America del Sud. In programma anche incontri di approfondimento e laboratori per le scuole. La presentazione della terza edizione è avvenuta ieri in municipio a Vignola. Anche gli studenti quest’anno saranno protagonisti al festival: classi del Paradisi di Vignola hanno realizzato la sigla che accompagnerà ogni apertura delle giornate del Festival, il liceo Sigonio di Modena ha ideato la sigla di chiusura, il Venturi ha elaborato il logo e la grafica dell’evento. Anteprime il 3 e il 4 marzo alle 21 al Circolo Ribalta. Giovedì 16 alle 20,45 al Ribalta l’inaugurazione. Proiezioni al Ribalta e, il sabato pomeriggio 18 marzo, anche al Bristol di Savignano.

m.ped.