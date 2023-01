’Ribelli al confino’, mostra al Meucci

Fa tappa all’Istituto Meucci ’Ribelli al confino’, la mostra itinerante ideata e organizzata dall’Anppia Nazionale (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti). Fino al 27 gennaio gli studenti della 5^O e 5^F, formati dallo storico Antony Santilli, faranno da guide per gli altri studenti. I sabati 14 e 21 gennaio la mostra sarà aperta al pubblico con visite dalle ore 15 alle 17. La mostra si sviluppa su 16 roll up che, attraverso una descrizione tematica, intendono presentare i caratteri essenziali della storia del confino politico in Italia, una vicenda che ha colpito oltre 12 mila dissidenti, inviati sulle isole (spesso dopo il carcere) per le loro idee.