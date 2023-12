Ricchissima offerta teatrale

La performance in piazzale Sant’Agostino è affiancata da una serie di altre proposte culturali in città. Il Teatro Storchi saluta il 2023 con lo spettacolo "La macchina comica", con Natalino Balasso, l’attrice Marta Cortellazzo Wiel e gli allievi del corso di Alta formazione della Scuola di teatro Gazzerro. Già in queste serate al teatro delle Passioni vengono presentati alcuni sketch, fra cui le ‘scene madri’ che riprendono e ‘ribaltano’ testi classici di Dante, Tasso, Shakespeare. Lo spettacolo di domenica sera alle 22 allo Storchi sarà come un cocktail di tutte queste perle di sorriso e ironia, con gli interventi di Balasso e Cortellazzo Wiel, proponendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e immersiva nel teatro comico, spesso considerato (ingiustamente) un genere minore. E a mezzanotte si brinderà con tutta la compagnia e altri momenti di spettacolo.

Al teatro Michelangelo, si scatena tutta l’energia di "Footloose", in scena anche domenica 31 alle 21.30: la Compagnia delle Mo.Re. (con l’orchestra dal vivo) propone questa sua versione del celebre musical tratto dal film del 1984. Racconta la storia di Ren McCormack, talentuoso teenager di Chicago appassionato di danza, costretto a trasferirsi in una cittadina dove per legge è proibito ballare: riuscirà a far capire a tutti quanto sia importante poter avere la libertà di esprimere le proprie emozioni. Al termine dello spettacolo, il cin cin con i giovani, entusiasmanti performer della compagnia.

Al teatro Comunale di Carpi, la serata di San Silvestro (dalle 21.30) è nel segno di un mito, quello di Freddie Mercury e dei Queen. Musica dal vivo, video e favola si intrecciano in "Queen Rhapsody", lo show firmato da Francesco Freyrie, fra i più celebri autori teatrali italiani. E al teatro Astoria di Fiorano, domenica sera alle 21 ci si immergerà nello swing con le atmosfere anni ‘30, insieme alle Blue Dolls. Si aspetterà la mezzanotte sulle note delle canzoni del Trio Lescano, del Quartetto Cetra, di Renato Carosone, di Fred Buscaglione e Paolo Conte, riarrangiate con le sonorità retrò, molto gradevoli e amate. E anche qui non mancherà il brindisi finale. Per augurarsi un altro anno di musica e belle emozioni.